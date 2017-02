Ikea proeft van virtual reality

Ikea Hasselt is samen met Etobicoke (Canada), Västerås (Zweden) en het service- en ophaalpunt in het Zweedse Enebyängen, een van de woonwarenhuizen dat deelneemt aan het pilootproject 'VR Kitchen'. Met het project wil de meubelgigant onderzoeken of en hoe vr-toepassingen op grote schaal kunnen worden ingezet om klanten te helpen in het aankoopproces van een keuken.

Concreet ontwikkelde Ikea twee vr-applicaties. Als klant krijg je een HTC Vive vr-bril op en hou je een controller vast in elke hand. In de eerste app is het de bedoeling dat je de mogelijkheden van een virtuele keuken verkent. Je kan lades opentrekken, iets in de oven schuiven of de koelkast opentrekken aan de hand van je controllers. In de app is het de bedoeling dat je aan de hand van de instructies een virtueel pannenkoekenbeslag maakt én ze ook bakt in de keuken. Meer dan een game, benadrukt Ilona Vallons, keukenspecialist bij Ikea België en verantwoordelijke voor dit project. "We denken dat klanten door deze toepassing meer gaan nadenken over de opstelling van hun keuken, en dat het hen kan helpen in hun beslissingstraject", klinkt het.

Door je keuken lopen nog voor je ze koopt

In een tweede app kan een in 3D ontworpen keukendesign ook ingeladen worden. De idee is vervolgens dat een klant via vr al eens door zijn of haar nieuwe keuken kan 'wandelen'. "Al moeten we wel zeggen dat dit nog in de kinderschoenen staat", zegt Jeroen Braekers, die de demo's in Ikea Hasselt begeleidt. "Een design inladen kan wel, maar de mogelijkheden blijven voorlopig nog beperkt. Zo ontbreken details en kan je kleuren achteraf niet meer aanpassen, maar het geeft je wel een idee over de totale ruimte en de opstelling. De app kan een klant bijvoorbeeld ook helpen om te beslissen of hij wel plaats heeft voor een kookeiland", denkt Braekers.

Voor Ikea is het ook een manier om aan te sluiten bij een jongere doelgroep. "We merken dat vooral jongeren nu al gebruik maken van onze 3D-planner en al met een basisontwerp binnenstappen in de winkel. We vermoeden dat vr-toepassingen nauw bij hun leefwereld aansluiten", aldus Ilona Vallons.

Emissive tekende voor de apps

De apps zijn ontwikkeld door de in Parijs gebaseerde vr-studio Emissive. De aansturing gebeurde vanuit Ikea in Zweden. Voor de apps maakte Emissive gebruik van Unreal Engine 4. HTC en HP Inc zijn de overige technische partners in het project: HP Inc zorgt voor de computerhardware en HTC levert de Vive vr-headset en vr-controllers.

Wie zelf eens een virtuele pannenkoek wil bakken, kan nog terecht tot 20 mei in de Hasseltse vestiging. Online inschrijven voor een testsessie is wel aangewezen. Na de testperiode wordt het hele project geëvalueerd. Eerder had Ikea ook al een augmented reality (ar) proefproject in Duitsland rond het kiezen van kleuren in een woonkamer, en ook de traditionele papieren catalogus biedt met een bijbehorende ar-app wat verrijking.