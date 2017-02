Imec demonstreert plastic NFC-chip voor massaproductie

NFC-chips zijn in principe gebaseerd op silicium. Door over te schakelen naar plastic is het mogelijk om de chips veel dunner te maken terwijl ze even robuust zijn. Ook maakt het de chip beter geschikt om hoge volumes tegen een lage kostprijs te produceren. Dat opent de deur voor wegwerpchips die onder meer in verpakkingen kunnen verwerkt worden. Ook intelligente labels of elektronisch papier behoren tot de mogelijkheden.

Imec kondigt de chip aan samen met Holst Centre en kaartspellenfabrikant Cartamundi. De grote technische uitdaging was om met de chip te voldoen aan de ISO-norm voor NFC, gezien die gebaseerd is op standaard microchiptechnologie.

Daarnaast moest de organisatie ook kijken naar praktische toepassingen en daar kwam het Turnhoutse Cartamundi bij kijken. "Door onze samenwerking met Cartamundi, de Belgische wereldwijd toonaangevende producent van speelkaarten en spellen, kenden we de noden vanuit de markt en waren we in staat om een oplossing te ontwikkelen die echt relevant is voor deze sector." Aldus Kris Myny, senior onderzoeker bij imec.