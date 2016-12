Imec test hi-tech festivalbandjes bij Dimitri Vegas en Like Mike

Het project komt van imec-UAntwepren en imec UGent in samenwerking met zes bedrijven. In het bandje zijn sensoren, actuatoren en communicatie verwerkt, samen met een eigen app. Zo'n tweehonderd testpersonen hadden zich op voorhand ingeschreven voor het experiment.

Voor het concert ging het vooral om een meer persoonlijke beleving. Zo werd er een gedragsprofiel aangemaakt met mobiele sensortechnolgie van Sentiance. Maar ook concertorganisatoren krijgen met de bandjes een beter zicht op de mensenmassa en hoe die zich beweegt doorheen de zaal.

De toegangsbandjes zijn niet enkel nuttig voor festivals of optredens. Imec wijst er op dat ze ook handig kunnen zijn voor conferenties in verschillende zalen, of voor kinderen die bijvoorbeeld aan zee verloren kunnen lopen.

"De uitdaging hierbij was vooral om betrouwbare technologie te ontwikkelen die evengoed werkt in een lege ruimte, als op overvolle plaatsen met veel reflectie", zegt professor Steven Latré. "Concreet hebben we nieuwe hardware en software ontwikkeld én verbeterd om dat te realiseren. En ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos: zo zouden redders aan de Belgische kust met deze technologie bijvoorbeeld in staat zijn om zelfs tijdens de drukste momenten verloren gelopen kinderen tot op twee à drie centimeter nauwkeurig te lokaliseren."