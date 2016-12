'iMinds inside'

Delen Kan het Vlaams parlement deze week een paar vragen stellen? Wordt het imec 'powered by iMinds', of iMinds met 'imec inside'?

Ooit stonden juristen en economisten aan het hoofd van dit land. Nu historici de plak zwaaien mogen we terug in de tijd gaan om de toekomst te begrijpen. Eind van deze maand wordt de nieuwe convenant van imec naar alle waarschijnlijkheid zonder enige parlementaire vraag op een drafje goedgekeurd door de Vlaamse regering. Iedereen wil immers kerst gaan vieren en in aanloop naar een parlementair reces stijgt de besluitvaardigheid van ons politiek apparaat.

"Aan Bruno Beerschot, met dank voor je steun in moeilijke tijden. Je stijl en respect voor integriteit en ethiek inspireert" schreef Theo Dilissen op 23 april 2003 op de eerste pagina van zijn boekje 'Kennis Maken'. Als topman van Real Software (en Manager van het Jaar 2001) maakte hij een scherpe analyse van het toenmalige economische weefsel. Na de verkoop van Real Software aan Gores had de man zijn oog laten vallen op de ministerpost Economie, Wetenschap en Innovatie in de paarse regering. Zijn boekje was een aanloop om alle intelligentsia in Vlaanderen in beweging te krijgen. En liefst in de richting van Minister Dilissen.

Natuurlijk schreef Theo zijn boekje niet alleen. Zijn eerste verkiezingspamflet werd gesponsord door ISS, Solvus, Microsoft, HP, Baker & McKenzie, Oracle en Business Objects. De penhouder (of ghostwriter) was Erik Durnez die op 80 pagina's het prachtige en krachtige verhaal van Theo op een zeer verhelderende wijze toelichtte. Het boek las inderdaad als een trein en sierde in daadkracht. 'Kleefkracht zeven' was het laatste hoofdstuk. Daarin werden zeven punten meegegeven om de kleefkracht van Vlaanderen te vergroten en zo de kenniseconomie daadwerkelijk in te bedden in onze regio. Nu de nieuwe imec convenant in de maak is krijgt de afsluitende paragraaf van 'Kennis Maken' plots een historische betekenis. "Een intelligente sturing door de overheid is aangewezen. Twintig jaar na Flanders Technology moeten we de volgende sprong wagen. We hebben behoefte aan een IMEC in andere vakgebieden. [...] Wie start met Flanders Knowhow? Waar blijft de Kennisrevolutie in Vlaanderen?"

Theo is geen minister geworden. De man kwam uit Antwerpen en paars werd aangestuurd vanuit Hasselt, Gent en Oostende. Antwerpen was in die tijd de parking. Fientje Moerman verstond het dialect van Guy Verhofstadt en zij werd de nieuwe Minister van Economie, Innovatie en Werk.

Flanders Knowhow is er wel gekomen in 2005. De penhouder en stille kracht hierachter was Prof. Dr. Paul Lagasse van Ugent, toen voorzitter van het IWT. Het kwam op de wereld als IBBT, het Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie. We hadden eindelijk een onafhankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse overheid innovatie binnen ict stimuleert en daardoor een blijvende en positieve impact creëert op de maatschappij. Vraaggedreven, interdisciplinair onderzoek in samenwerking met technologieleveranciers en -gebruikers, excellente research in maatschappelijk relevante domeinen, ze stimuleren ondernemerschap en het uitbouwen van een breed (inter)nationaal ecosysteem voor ict-innovatie.

IBBT bewees hier op korte tijd dat software - en niet hardware - de échte kracht van verandering en innovatie is. Het feit dat de grootste bedrijven ter wereld (Google, Facebook, Microsoft, Amazon) ondertussen softwarebedrijven zijn is het bewijs van deze stelling. Apple is de uitzondering die de regel bevestigt.

Delen IBBT bewees op korte tijd dat software - en niet hardware - de échte kracht van verandering en innovatie is.

Met IBBT werd maar één fout gemaakt; de naam. Te lang hebben we gewacht met de rebranding naar iMinds. Want iMinds zegt het allemaal. In Vlaanderen zit de grondstof immers tussen 1,5 en 2,0 meter boven de grond. En dat is de enige grondstof die we hebben. iMinds moet de katalysator zijn en blijven voor de uitbouw van de kenniseconomie in Vlaanderen. Daarom nomineer ik bij deze iMinds als kandidaat #ICTWoordVanHetJaar. Omdat het aangeeft waar Vlaanderen voor gaat en staat.

De penhouders voor de nieuwe imec convenant dragen een zware verantwoordelijkheid. Het samengaan van imec en iMinds moet een nieuw strategisch onderzoekscentrum (SOC) worden, een (h)echte NewSoc, op basis van een 'best-of-both-worlds' principe.

Delen Nieuwe hardware heeft nieuwe software nodig. Nieuwe software zorgt voor innovatie maar heeft niet noodzakelijk nieuwe hardware nodig.

Ik wou dat Theo er nog was. Dan kon hij de voogdijminister uitleggen dat wanneer een voetbalploeg een basketbalploeg overneemt er niet noodzakelijk een betere sportvereniging ontstaat. Nieuwe hardware heeft nieuwe software nodig, nieuwe software zorgt voor innovatie maar heeft niet noodzakelijk nieuwe hardware nodig. Het Vlaams economisch weefsel is ook een klant van de NewSoc, niet alleen een paar hardware multinationals. Kan het Vlaams parlement hieromtrent deze week een paar vragen stellen? Imec 'powered by iMinds' of iMinds with 'imec inside'?