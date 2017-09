Immoweb neemt 'Pinterest voor verbouwers' over

Immoweb wil met de volledige overname van het vier jaar oude ContructR zijn focus uitbreiden naar mensen die bouwen en verbouwen. ConstructR biedt op zijn site verschillende woningen, maar ook individuele ruimtes (zoals badkamers of keukens) aan ter inspiratie. De site werd opgericht door Alexandre François.

Het grote verschil met Pinterest, is dat je ook info krijgt over de gebruikte materialen, de kostprijs en de aannemer of architect die er bij betrokken is. De bedoeling is dat beide sites in de toekomst naast elkaar blijven bestaan.

Ozaan

Ook bij andere immosites wordt er momenteel gekeken naar samenwerkingen. Zo sloot Immovlan, de vastgoedsite die deels in handen is van Data News-uitgever Roularta, eerder deze maand al een partnerschap met Ozaan. Die focust vooral op haar mobiele app waardoor Immovlan zijn app zal vervangen door Ozaan. Ozaan krijgt op zijn beurt de mogelijkheid om via het partnerschap met veel meer vastgoedkantoren samen te werken.