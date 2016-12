In beeld: De route van een online pakketje

Op het bedrijventerrein in het Nederlandse Waalwijk vindt u op een oppervlakte van ruim vierhonderd hectare enkele van de grootste distributiecentra terug. Aanvankelijk lijkt de Brabantse gemeente misschien een vreemde keuze als uitvalsbasis: Waalwijk is helemaal niet centraal gelegen. Maar voor distributie naar buurlanden België en Duitsland is de ligging met uitvalswegen A59 en N261 ideaal. En in vergelijking met klassieke grootsteden zijn de grondprijzen in Waalwijk een pak aantrekkelijker.

Webwinkel bol.com kan dat beamen. Het bedrijf regelt de verwerking van haar pakjes op deze plek, via partner Docdata (onderdeel van Ingram Micro). Tijdens de kerstperiode alleen al wordt verwacht dat bijna 10 miljoen producten de deur uitgaan, voor België en Nederland samen. Hoog tijd om eens te kijken hoe bol.com de verwerking van zo'n pakketje, in dit geval een Zoomer Dalmatiër 2.0, aanpakt van a tot z.

Voorraadbeheer volgens big data

Geen kat die zou vermoeden dat in het reusachtige gebouw van Docdata ook bol.com zit, tot u de grote banner met het blauwe Bol-mannetje ziet. Daarachter bevinden zich alle producten die voor 12 uur werden besteld en de dag nadien thuis worden geleverd. De levertijden zijn het resultaat van predictive analytics en big data, waarmee bol.com alle populaire artikelen in kaart brengt.

"Afgelopen achttien jaar hebben we een klantenbestand van ruim 6,5 miljoen gebruikers opgebouwd, waarvan 1,2 miljoen uit België komen", vertelt Kiki Lauwers, directeur van bol.com België. "Dat laat ons toe om vrij snel bepaalde trends in kaart te brengen en te anticiperen op de populariteit van bepaalde producten."

Manueel versus geautomatiseerd

De stock van die producten, momenteel goed voor een slordige 400.000 verschillende artikelen, wordt bijgehouden in Docdata's warehousemanagementsysteem. Iedere orderpicker krijgt een eigen handscanner die aangeeft waar een product zich bevindt en welke looproute hij of zij moet volgen. Het computersysteem bepaalt op voorhand welke producten een orderpicker voor zijn rekening neemt en zorgt ervoor dat de wandelafstand telkens beperkt blijft. Op die manier kan de medewerker de benodigde artikelen voldoende slagvaardig verzamelen.

Bol.com lijkt enorm te hameren op efficiëntie, maar opvallend is wel hoe een deel van het proces nog altijd handmatig verloopt. Tijdens de drukste dagen van de feestperiode zijn er 1.400 mensen aan het werk.

"Wij kiezen er bewust voor cruciale delen menselijk en dus manueel te houden", knikt Lauwers. "Waar mogelijk mechaniseren we wel het proces. Kijk maar naar onze verpakkingsmachines, waarmee we volautomatisch 5.000 artikelen per uur kunnen verpakken. Het zou niet efficiënt zijn om alles te automatiseren, omdat onze hoogste pieken vaak van korte duur zijn. Voor ons is het veel voordeliger om gedurende piekperiodes op- en af te schalen met tijdelijke medewerkers."

Computergestuurd

Een van de processen die ook worden geautomatiseerd, is het toekennen van de bestellingen aan de juiste klant. Het pakje wordt door de orderpicker op een lopende band gelegd, gescand en automatisch gekoppeld aan de juiste klant. Per klant wordt een eigen bakje voorzien, met telkens het juiste orderformulier. Nadien begeeft het pakje zich via de band naar het verpakkingsproces.

Ook dat wordt vaak door computers gestuurd, weliswaar op voorwaarde dat het om grotere artikelen gaat. Dan volgt het pakket de weg van een verpakkingsmachine, die er een kartonnen doos rond wikkelt. "De machine berekent voorheen al hoeveel karton er precies nodig is om een artikel te verpakken", gaat Lauwers verder. "Nadien wordt het karton op maat gesneden, eerst en vooral om geen materiaal te verspillen maar ook om de ruimte in de vrachtwagen zo optimaal mogeljik te benutten."

Afhankelijk van de ordersamenstelling wordt automatisch door het systeem bepaald of het order handmatig of machinaal wordt ingepakt. In de voorlaatste fase gaat het pakket op de transportband, waarna bol.com het voorsorteert op basis van de bestemming. "Een intelligente scanner herkent het postcodegebied en sorteert alle pakjes per locatie", zegt Lauwers. "Vervolgens doet PostNL de verdere sortering, een proces dat ze vroeger helemaal zelf deed. Maar aangezien bol.com klanten wil toelaten bestellingen te plaatsen tot 12 uur 's nachts, is er nog minder tijd om die te verwerken. Daarom doen we een stuk ook zelf, anders zouden onze klanten moeten inboeten aan het gebruiksgemak waarvoor we staan."

Tot slot, afhankelijk of het pakket al dan niet in de brievenbus past, worden alle pakketjes verzameld voor transport.

Nieuw distributiecentrum voor verdere groei, ook in België

Op dit ogenblik wordt het eigen fulfilment center van bol.com gebouwd, ook al in Waalwijk. Daarmee wil het bedrijf zijn verdere groei en dus ook de uitbreiding van activiteiten kracht bijzetten. Bij de verwachte opening eind 2017 moet het gebouw een grondoppervlakte van een bescheiden 50.000 m2 hebben, gelijk aan ongeveer acht voetbalvelden.

Hoewel Docdata fulfilment partner blijft, wil bol.com met het eigen distributiecentrum vooral investeren in dienstverlening naar Belgische klanten toe. "Samen met Ahold Delhaize focussen we ons bewust op het maken van nieuwe investeringen. Daardoor kunnen we echt een toegevoegde waarde bieden waar klanten ook belang aan hechten, zoals snelle en flexibele leveringsopties," aldus Lauwers.