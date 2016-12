In beeld: Hoe loopt een glasvezelverbinding?

De internetverbinding in een stad begint doorgaans bij de lex (Local exchange). Dat is het knooppunt voor de stad vanwaar glasvezel naar de straatcabines gaat.

Die straatcabines zitten vol netwerkapparatuur en zetten het signaal van de glasvezellijn om naar een koperpaar. Dat koperpaar loopt al decennia tussen de straatcabine en uw aansluiting thuis of op kantoor.

Onder- of bovengronds

Met de overstap naar glasvezel worden die cabines deels vervangen door passieve apparatuur. Een ondergrondse box waar de glasvezellijnen in grote getale toekomen en verder in de straat worden verdeeld.

Dat die apparatuur passief werkt is ontzettend belangrijk voor Proximus. Een installatie die geen stroom vereist, kan je bijna eender waar neerzetten, vraagt minder onderhoud en kost uiteraard minder aan stroom. "En ze worden minder snel omver gereden", laat een technicus nog verstaan. Kortom: minder gedoe.

Een netwerk op glasvezel is volgens Proximus-cto Geert Standaert eenvoudiger en goedkoper om te beheren. Maar ook de kwaliteit is beter "Bij koper heb je veel meer invloed van externe factoren, waar je bij glasvezel een veel cleaner signaal hebt." Dat is trouwens de reden dat koper bij telecominfrastructuur vaak als twee draden in elkaar worden gedraaid. Zo vermindert de magnetische storing van buitenaf en van nabijgelegen verbindingen.

Voor het eerst gaat Proximus langs de gevels zijn netwerk uitbreiden, iets wat onder meer al even door Telenet wordt gedaan. Die verdeling zullen we vooral zien in de steden, waar de gevel tot tegen de straat komt. Ook dat biedt winstkansen want een kabel tegen de muur vraagt geen graafwerken en opnieuw gaat het om passieve apparatuur.

Een zwarte kabel met verschillende glasvezelverbindingen loopt langs de muur. Tussen elk huis komt een zwart kastje waarbij er telkens één glasvezelverbinding via een zwarte kabel de woning binnenloopt.

Een interessant detail is dat die zwarte kabel in de woning kan gestript worden tot een witte kabel. Dat moet het esthetisch iets aangenamer maken. Daar komt het toe in een OTM (optical network Terminal), een modem die het glasvezelsignaal omzet in de ethernetaanlsuiting die vandaag naar uw computer of router loopt.

50 appartementen, 50 lijnen

Toen Proximus, of beter gezegd de toenmalige RTT, met koperlijnen begon waren grote appartementsblokken nog eerder de uitzondering. Vandaag is de situatie anders en daarom zal er bij gebouwen met verschillende woningen een verdeelkast komen waarbij elke woning een eigen glasvezel krijgt.

Hoe snel werkt dat allemaal?

De topsnelheid van glasvezel is momenteel 'virtueel onbeperkt'. In praktijk zal Proximus abonnementen met verschillende snelheden aanbieden die in de eerste jaren nog ruim onder gigabitsnelheden liggen. Maar de operator geeft alvast een sneak peak op zijn website.

Voor wie vandaag al toegang heeft tot glasvezel is er een Tuttimus Fiber-aanbod met 220 Mbps download en 25 Mbps upload vanaf 88,95 euro (inclusief gsm-abonnement). Voor 10 euro per maand meer krijg je 350 Mbps download en 50 Mbps upload. Voor bedrijven is er Bizz Internet Fiber aan 250 Mbps en 30 Mbps upload voor 87 euro. Wie 8,25 euro meer betaalt krijgt ook hier 350 en 50 Mbps.