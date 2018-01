In Brussel kan je nu een wagen huren, volledig via een smartphone-app

Nabij het station van Brussel-Centraal en aan de luchthaven van Zaventem, opent het autoverhuurbedrijf Virtuo twee nieuwe vestigingen. De aankondiging maakt deel uit van een internationale expansie, waarbij na Brussel dit jaar ook een vestiging in Londen zal worden geopend.

Wagen starten met de smartphonecamera

Virtuo is naar eigen zeggen de enige verhuurdienst voor wagens die helemaal via een smartphone-app functioneert. Nadat je een account hebt aangemaakt, leidt de app je naar de parkeerplaats waar je een beschikbare wagen kan vinden. Vervolgens gebruik je de digitale cijfercode die de app genereert, om je wagen te ontgrendelen. Starten gebeurt met behulp van de smartphone-camera.

De tarieven van de verhuurdienst zijn onder meer afhankelijk van hoe lang en in welke periode je huurt. Volgens Virtuo variëren de bedragen tussen de 49 en 89 euro per dag. Voor die prijs mag je 150 kilometer met de wagen afleggen, maar dat aantal kan worden verlengd aan een meerprijs van 10 eurocent per extra afgelegde kilometer.

Virtuo voorziet ook ondersteuning voor zijn gebruikers via de geïntegreerde chatfunctie van zijn applicatie. Alle wagens zijn onder meer uitgerust met een automatische versnellingsbak, navigatiesysteem en een achteruitkijkcamera.