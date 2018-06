De exacte locatie ligt nog niet vast maar de bedoeling is om tegen september van start te gaan. Het Leuvense team zal in eerste instantie focussen op mobile en conversational interfaces.

In The Pocket heeft zijn hoofdkwartier in Gent waar momenteel negentig mensen werken, een verdrievoudiging op drie jaar tijd. Met de keuze voor een extra uitvalsbasis in Leuven wil het bedrijf klanten beter dienen en nieuwe mensen aantrekken.