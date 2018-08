India overweegt gebruikersdata lokaal te bewaren

Het gaat nog niet om een wet maar de maatregel staat wel in een voorlopige versie van een beleidsdocument dat Reuters kon inzien. Dat beleid moet de internethandel in het land verder reguleren, zo staan er ook strengere regels in rond overnames in e-commerce.

Het lokaal bewaren zou er komen om nationale veiligheidsredenen en privacyredenen. Eerder werd er in het land al een voorstel op tafel gelegd om alle belangrijke persoonlijke data van Indiërs enkel in het land te bewaren, een onderdeel van de hervorming van de privacywetgeving.

Volgens Reuters trekken sommigen de bedoelingen van het voorstel wel in twijfel. Zo zegt Raman Chima, beleidsdirecteur bij privacyvoorvechter Access Now dat de wetgeving rond de toegang tot persoonlijke data door de overheid niet is hervormd.

Anders gezegd: India wil dat bedrijven de data van meer dan één miljard Indiërs in het land bewaart, maar zo krijgt de overheid ook zelf de kans om te kijken welke burgers wat doen online.

Reuters merkt daarbij op dat de centrale bank van India in april nog beval dat betaalbedrijven zoals Mastercard en Visa hun data lokaal moesten bewaren met onbeperkte toegang voor controledoeleinden. Maar na protest werd die regel versoepeld.