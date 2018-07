India vraagt WhatsApp om iets te doen aan valse geruchten die lynchpartijen veroorzaken

Het ministerie heeft WhatsApp zijn ''diepe afkeuring van zulke ontwikkelingen'' overgebracht en eist dat ''gepaste technologie'' wordt gebruikt om de verspreiding van zulke haatberichten te voorkomen. Het is niet duidelijk hoe India denkt dat WhatsApp dat precies moet doen.

In het westen van India zijn zondag vijf keuterboeren vermoord door enkele duizenden mensen, omdat zij via WhatsApp werden beschuldigd van het ontvoeren van kinderen. In het noordoosten waren vorige week drie mensen gelyncht na vergelijkbare beschuldigingen. Een van de slachtoffers was door het staatsbestuur ingehuurd om mensen te waarschuwen voor valse geruchten. Begin juli waren twee mannen uit een auto gesleurd en afgeslacht door dorpsbewoners en in mei werd een transgender vermoord na geruchten op WhatsApp.