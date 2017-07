Indiase jongeren krijgen seksuele voorlichting via hun smartphone

'De tijd dat we een winkel moesten binnengaan en ons gegeneerd voelen om een pakje condooms te vragen aan de verkoper, is bijna voorbij', zegt Franklin Paul, een van de voortrekkers van het recht op seksuele opvoeding en gezondheid voor jongeren in India. 'Binnenkort bestellen we voorbehoedsmiddelen gewoon via de telefoon, de tablet of de laptop en wordt alles even later thuis afgeleverd.'

Digitale technologie tot op het platteland

Paul heeft de afgelopen twee jaar gewerkt rond een project om digitale technologie te introduceren bij jongeren in afgelegen dorpen van landelijk India. Het bracht hem onder meer in Oost-Champaran, een district in Bihar, een van de minst ontwikkelde staten van India.

De lokale overheid van Bihar heeft nog maar pas seksuele opvoeding gelanceerd in de scholen. Informatie over reproductieve gezondheid is er nog altijd schaars. Om jongeren in deze situatie te helpen lanceerde Paul MSathi, een app voor mobiele telefoons die op een speelse manier informatie geeft over seks.

Kenniseconomie

De Indiase overheid investeert momenteel in een speciale campagne om de digitale connectie en de digitale kennis uit te breiden. 'Digitaal India' wil het land op de kaart zetten als een krachtige kenniseconomie.

De campagne is ook afgestemd op het plan van de regering om de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRHR) in India te bevorderen en te verbeteren, zegt Chandra Kumar Mishra, de Indiase minister van Gezondheid.

In de komende vijf jaar wordt bovenop de reeds toegekende twee miljard dollar nog een miljard dollar extra vrijgemaakt voor reproductieve gezondheidszorg. 'We gaan onder meer onze communicatie digitaliseren', zei Mishra bij de aankondiging van dat budget.

Volgens gegevens van de overheid gebruiken 100 miljoen vrouwen in India anticonceptiva. Toch heeft niet elke vrouw wat ze nodig heeft. Dat leidt tot een onevenwicht en een hindernis bij het bereiken van de SRHR-doelstelling van de overheid: het verstrekken van voorbehoedsmiddelen aan nog eens 48 miljoen vrouwen en het reduceren van seksgerelateerde ziekten en sterfgevallen.

Opportuniteit

Volgens Mishra kunnen digitale middelen die kloof helpen dichten. Dankzij de snelle groei van mobiele telefonie in India is het digitale netwerk op korte tijd enorm gegroeid. 'Gezondheidswerkers kunnen gebruik maken van deze opportuniteit om meer mensen te bereiken en hen van degelijke informatie te voorzien', zegt hij.

De woorden van de minister klinken als muziek in de oren van Kamla Mukhi, een 24-jarige gezondheidscampagnevoerder die vooral actief is op het platteland van de deelstaat Jharkhand. Vrouwen moeten hier gemiddeld 20 tot 25 kilometer reizen om het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum te bereiken voor informatie of een voorbehoedsmiddel.

Delen Hoe eet ik dit? Dit is rubber

Van een bezoek aan zo'n centrum een jaar eerder herinnert Mukhi zich dat een oudere gezondheidswerker snel een doosje condooms in de handen van een jonge vrouw stopte. 'Later vroeg die vrouw mij: 'Hoe eet ik dit? Dit is rubber'. Ik wist niet of ik moest lachen of huilen', zegt Mukhi. 'De vrouw had eerder in het centrum graanproducten en de pil gekregen. Ze dacht dus dat ook dit nieuwe product iets was om in te slikken.'

'Via een filmpje of informatie op een mobiele telefoon kunnen dergelijke situaties vermeden worden', zegt Mukhi. 'Veel gezondheidswerkers zijn gegeneerd om over seks, voorbehoedsmiddelen of het aanbrengen van een condoom te praten. Als die informatie op het mobiele scherm beschikbaar is, wordt niemand in verlegenheid gebracht', zegt Mukhi.

Cruciale data verzamelen

Een ander aspect van de digitale inhaalbeweging die India maakt is de verbetering van het verzamelen van belangrijke statistische gegevens. 'Geloofwaardige data zijn cruciaal', zegt Melinda Gates van de Bill & Melinda Gates Foundation hierover. In 2016 investeerden zij 80 miljoen dollar in een fonds voor de verbetering van betrouwbare gegevensverzameling rond genderaangelegenheden.

De Indiase overheid werkt nu samen met de Gates Foundation rond de ontwikkeling van Kilkari, een mobiele app die aangepaste informatie zal verstrekken aan jonge moeders, onder meer over de cruciale momenten om hun kindjes te vaccineren. De overheid heeft ook twee andere apps ontwikkeld, Emitra en Anmol. Deze geven gratis informatie over familieplanning.

Jeugdvriendelijke technologie

'Geen van de bestaande technologieën is specifiek gericht op jongeren', geeft minister Mishra toe. Hij voegt daaraan toe dat zijn departement van plan is om hierin snel verandering te brengen.

Volgens Franklin Paul moet de technologie daarvoor meer jeugdvriendelijk zijn. 'De overheidsprogramma's maken gebruik van veel tekst. Jonge mensen zijn gek op informatie die interactief en visueel aantrekkelijk is. Daarom hebben wij video's toegevoegd aan de MSathi app. We moeten jongeren voorbehoedsmiddelen aanreiken via de nieuwe technologie', zegt Paul. 'In plaats van tekstberichten, ontwikkelen we een boeket van e-commerce, multimedia en sociale media waar jongeren echt iets aan hebben.'