Indufin stapt in Cheops

Cheops maakte zelf bekend dat het een overeenkomst heeft bereikt met Indufin Capital Partners, dat als minderheidsaandeelhouder toetreedt tot het kapitaal. De instap van Indufin is voor Cheops-eigenaar en CEO Filip Goos belangrijk om verder door te breken op de Belgische markt. "Dit partnership laat ons toe om uit te groeien tot dé Belgische referentiespeler in het segment van de middelgrote bedrijven", zegt Goos.

Overnames?

Cheops denkt in eerste instantie aan gerichte overnames in domeinen als security en cloud. Daarnaast wil het bedrijf ook het bestaande dienstenpakket uitbreiden en de eigen organisatie nog versterken door onder meer ook te investeren in de kennis van de bestaande medewerkers. "De snelle evoluties in onze sector vereisen belangrijke investeringen om klanten een hoogwaardige service te kunnen blijven bieden. We zien kleinere spelers afhaken omdat ze deze investeringen niet kunnen dragen", aldus Filip Goos.

Strategie wijzigt niet

Indufin is een Belgisch-Luxemburgse investeringsmaatschappij in handen van Luxempart, een beursgenoteerde investeringsmaatschappij in Luxemburg en De Eik: een familiale investeringsmaatschappij in België. Momenteel heeft Indufin 7 participaties in portefeuille, waarvan ook al in de IT-bedrijven Axi en Securelink. Die sectorkennis en het track record speelden bij Cheops mee in de keuze om met Indufin in zee te gaan. De strategie van Cheops blijft trouwens ongewijzigd, benadrukt Filip Goos nog. Het bedrijf blijft inzetten op technologie om businessdoelstellingen van klanten te helpen realiseren.