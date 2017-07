Infor lanceert eigen AI-platform

Onder de naam Coleman komt het bedrijf met een 'enterprise grade, industry specific AI platform voor Infor CloudSuite applications'. Het analyseert data uit CloudSuite, het cloudplatform waar het bedrijf sinds een drietal jaar op inzet.

Concreet gaat het om machine learning om processen te verbeteren (bijvoorbeeld transportroutes of inventory management), predictive maintenance en aanbevelingen komende uit AI om betere beslissingen te kunnen nemen. Coleman gebruikt daarbij gewone mensentaal en beeldherkenning. Je kan dus al sprekend vragen stellen aan het slimme systeem, zoals bij Siri of Cortana.

De naam Coleman is overigens een eerbetoon aan Katherine Coleman Johnson, een natuur- en rekenkundige die onder meer de berekeningen maakte om de eerste Amerikaan naar de ruimte en later ook naar de maan te sturen.

In de meeste gevallen zal de Coleman standaard in CloudSuite zitten. "Enkel in sommige gevallen, bijvoorbeeld het voorspellen van de vraag naar iets, zal het extra kosten, maar voor het merendeel wordt dit een feature in CloudSuite, wat onze gebruikers moet motiveren om bij de recentste versie te blijven," licht Duncan Angrove, president van Infor toe.

Gebaseerd op Amazon

Infor werkt voor zijn cloudtoepassingen samen met Amazon. Dat is ook het geval voor de AI-activiteiten. "We gebruiken Amazon Lex om de gebruikerservaring te ondersteunen," zegt Soma Somasundaram, executive vicepresident voor R&D en productstrategie van Infor tegenover Data News. Dat is een chatbot framework dat Amazon eind vorig jaar lanceerde. "Naarmate Amazon Lex meerdere talen ondersteunt, zullen we die zelf ook ondersteunen met Coleman." Op een Nederlandstalige ondersteuning is het dus nog even wachten.