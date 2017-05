Informaticapanne British Airways te wijten aan stroomprobleem

Door de panne moest British Airways dit weekend al zijn vluchten uit de Londense luchthavens schrappen. Vandaag verwacht de maatschappij een hervatting van al zijn langeafstandsvluchten en het merendeel van de korte vluchten.

Intussen wijst ceo Alex Cruz er op dat de problemen met de IT-systemen zijn veroorzaakt door een probleem met de stroomvoorziening. Er zouden geen aanwijzingen zijn van een cyberaanval. Maar waar of hoe dat stroomprobleem is ontstaan, is nog niet bekend.

Dat een stroompanne voor IT-problemen zorgt is niet nieuw, maar dat ze drie dagen de dagelijkse werking van een grote organisatie grondig verstoort is wel uitzonderlijk. Niet enkel de vluchten zelf liepen in het honderd. Ook de tools om tickets te herboeken of het contactcenter werkten niet naar behoren.

De Britse vakbond GMB wijst voor de oorzaak van de problemen naar de IT-outsourcing die vorig jaar plaatsvond. Daarbij werd een deel van het IT-personeel uitbesteed naar het Indiase Tata Consultancy Services. Maar BA zelf ontkrachtte dat oa al tegenover de Financial Times.

"We zouden nooit de integriteit en veiligheid van onze IT-systemen op het spel zetten. IT-diensten worden vandaag voorzien door een groot aantal leveranciers en dat is een gangbare praktijk in elke sector", klinkt het tegenover de krant.