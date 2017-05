Infosys buigt voor Trump en neemt tienduizend Amerikaanse werknemers aan

Het bedrijf richt vier nieuwe technologiecentra op in de VS. De eerste zal in augustus geopend worden in Indiana, de thuisstaat van vicepresident Mike Pence. Vanaf 2018 openen de drie andere centra hun deuren. IT-bedrijven zoals Infosys zijn al sinds enige tijd politieke doelwitten geworden. Ze maken vaak gebruik van een visumprogramma om goedkope buitenlandse werknemers door middel van een tijdelijk visum over te brengen naar hun vestigingen in de VS.

Onlangs tekende president Donald Trump een uitvoeringsbevel om dit programma te hervormen. Volgens hem is sprake van "wijdverbreid misbruik". Eerder waarschuwde het Amerikaanse Departement van Justitie werkgevers om niet te discrimineren ten opzichte van Amerikaanse werkkrachten. Outsourcingbedrijven beweren echter dat ze buitenlandse werknemers aannemen omdat er onder andere een tekort is aan gekwalificeerde werkkrachten in de VS. Een obstakel dat Infosys kan overwinnen, volgens CEO Vishal Sikka.

De beslissing van het bedrijf lijkt dus in de eerste plaats een politieke zet. Door de maatregelen van Trump kreeg het aandeel van de onderneming al rake klappen. "In deze snel veranderende wereld moeten we lokaal kunnen zijn. Onze klanten moeten ons kunnen vertrouwen", aldus Sikka. "Werken met een mix van globaal en lokaal talent is absoluut de juiste manier".