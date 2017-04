Infotheek koopt Scholten Awater

Infotheek neemt voor honderd procent de aandelen van Saphin investment group over, de aandeelhouder van Scholten Awater. Na de overname ontstaat een Europees IT-bedrijf met een omzet van bijna 600 miljoen euro en ruim 800 medewerkers in 14 landen.

Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt. De overname steunt op drie belangrijke pijlers: kennisdeling, vergroting van het portfolio en schaalvoordelen op het gebied van gedane en toekomstige investeringen.

De Leidse Infotheek Groep houdt zich bezig met de verkoop van computer-/IT producten, voornamelijk groothandelsdistributie en verkoop aan zakelijke eindgebruikers, ook in België. Scholten Awater uit Nijmegen houdt zich bezig met verkoop van computer-/IT producten, voornamelijk aan zakelijke eindgebruikers. Samen willen de bedrijven zich ontwikkelen tot een sterke Europese speler die de hele markt kan bedienen: zowel het grootzakelijke als publieke domein, het klein zakelijke segment als de consument.

Scholten Awater werd in 1993 opgericht en heeft ruim 200 mensen in dienst. Bij het Infotheek uit Leiden werken ongeveer 500 mensen en dat aantal groeit. De pan-Europese IT-gigant zag de omzet het afgelopen jaar groeien naar 350 miljoen euro. Het bedrijf realiseerde de afgelopen jaren een groei van 25 tot 30 procent per jaar. Infotheek werd in 2016 overgenomen door Altor, een private equity bedrijf met focus op het ontwikkelen van middelgrote bedrijven in Noord-Europa. De overname van Scholten Awater door Infotheek past in de strategie van Altor.

Jordy Kool en Luuk Slaats

De overname hangt al maanden in de lucht. Goed geïnformeerde bronnen melden dat Luuk Slaats (commercieel directeur van Scholten Awater) en Jordy Kool (ceo Infotheek) recent contact over de overname hebben gehad. Het komt erop neer dat Slaats gaat rapporteren aan Kool. Grote leveranciers die veel zaken doen met beide partijen waren al ingelicht over overname. Scholten Awater zal wel in Nijmegen blijven opereren want het bedrijf verlengde onlangs het huurcontract van het kantoor aan Wijchenseweg 20 in Nijmegen.

"In Scholten Awater hebben wij een zeer ondernemende en professionele collega gevonden", zegt Jordy Kool, CEO van Infotheek Group. "We delen een ambitieuze visie en we zijn ervan overtuigd dat het samengaan van Scholten Awater en Infotheek Group grote voordelen zal bieden voor onze klanten, partners en medewerkers."

Luuk Slaats, commercieel directeur van Scholten Awater: "Scholten Awater is marktleider in Nederland en van oudsher zeer sterk in het grootzakelijke en publieke domein, waarbij wij een zeer duidelijke kwalitatieve positionering hebben over vrijwel alle IT-vraagstukken. Door deze overname kunnen wij onze groeiambities en bijbehorende investeringsbereidheid verder vormgeven. We hebben er alle vertrouwen in dat wij de Nederlandse organisaties in dit segment nog beter en completer van dienst kunnen zijn."

In samenwerking met Dutch IT-Channel.