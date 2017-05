Inlichtingendiensten VS hebben twijfels over software Kaspersky

Zes prominente leden van de Amerikaanse geheime diensten gaven dit toe aan een commissie van de Amerikaanse Senaat. Ze maken zich zorgen dat Russische inlichtingendiensten de software van Kaspersky zouden kunnen gebruiken voor spionage, manipulatie of het aanvallen van kritische infrastructuur in de VS. Kaspersky heeft ook enkele werknemers aangenomen die vermoedelijk banden hebben met het Russische leger en de Russische inlichtingendiensten.

Republikeins senator Marco Rubio vroeg aan de chefs van onder andere de NSA, de CIA en de FBI of ze zich comfortabel voelden bij het gebruik van de software. Allen antwoordden ze negatief. De directeur van de DIA (Defense Intelligence Agency) verklaarde dat "we Kaspersky en hun software in het oog houden" en dat zijn agentschap vermijdt de producten van het bedrijf te gebruiken.

Eugene Kaspersky, de oprichter van het cybersecuritybedrijf, ontkent in een vraag-en antwoordsessie op Reddit dat het bedrijf banden heeft met de Russische overheid. "Ik ben het respectvol oneens met hun mening en ik vind het spijtig dat deze heren de beste software op de markt niet kunnen gebruiken vanwege politieke redenen", zei Kaspersky.