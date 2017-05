Instagram heeft nu ook Snapchat-achtige gezichtsfilters

De hoeveelheid functies die Facebook en zijn netwerken van Snapchat kloont begint zorgwekkende vormen aan te nemen. De nieuwste feature van Instagram, de 'face tracking filter', is er weer eentje die we eerder bij de concurrentie zagen. Instagramgebruikers kunnen nu kiezen uit acht filters, waaronder bewegende koala-oortjes, om effecten op hun foto's en video's te zetten. Al rolt Instagram ook enkele andere nieuwe functies uit, zoals een terugspoelmodus voor video's en hashtag stickers om te linken aan hashtag pagina's.

Facebook is al een tijdje bezig met het uitbouwen van de camerafuncties in zijn verschillende diensten, in een poging om millennials aan te spreken. Daarmee komt Facebook steeds vaker in het vaarwater van Snapchat, dat vooral populair is bij tieners. Onder meer de populaire 'Stories' van Snapchat kregen al een kopietje op de verschillende netwerken van Facebook.

Wat Instagram voorlopig nog niet heeft, zijn gesponserde gezichtsfilters, waarmee adverteerders hun eigen effecten kunnen creëren. Die vormen voor Snapchat ondertussen een degelijke bron van inkomsten.