Instagram laat zakelijke gebruikers content vooraf inplannen

Instagram heeft in een blogpost aangekondigd dat zakelijke gebruikers van het sociale netwerk voortaan hun posts kunnen inplannen. Contentbeheerders waren al langer vragende partij voor de implementatie van zo'n functie, want voorlopig konden ze via beheerdiensten alleen nog maar een herinnering instellen die meldt wanneer een bericht online moet.

Beperkingen

Hoewel Instagram dus nu toelaat om content in te plannen, zijn er nog beperkingen. Om te beginnen is de functie enkel toegankelijk via betalende third-party-platformen zoals HootSuite en Sprout Social. Daarnaast werkt ze ook alleen nog maar met foto's, en niet met filmpjes.

De sociale netwerksite heeft al wel aangekondigd dat het de functionaliteit nog wil uitbreiden. Instagram wil contentplanning bijvoorbeeld ook beschikbaar stellen voor reguliere gebruikers. Het bedrijf verwacht dat die update zal volgen in 2019.