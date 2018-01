Instagram verklapt wanneer je online bent, zo zet je het uit

De activiteitsstatus op zich is niet nieuw, onder meer bij Facebook Messenger en Whatsapp kan je zien of je gesprekspersoon actief is, hoe lang geleden die persoon actief was, wanneer hij of zij aan het typen is of je bericht heeft gelezen. Maar sinds enkele dagen lijkt die functie ook in Instagram te zitten.

Je online status is niet voor iedereen zichtbaar. Enkel mensen waarmee je chat en die je zelf volgt kunnen het zien. Toch is niet iedereen daar even hard mee opgezet. Zonder de functie is het bovendien makkelijker om een bepaald bericht te negeren. Vooral dat Instagram standaard je activiteitsstatus heeft aangezet, stoot gebruikers tegen de borst.

Wil je de functie uitzetten in de app, dan kan dat door naar je eigen profiel te gaan en daar rechtsboven op de drie puntjes (of het tandwiel op iPhone) te tikken voor opties. In dat menu zie je bijna onderaan 'Activiteitsstatus weergeven' of 'Show Activity status' en 'afficher le statut en ligne' in het Engels of Frans. Door het daar uit te schakelen is je eigen online status of tik-activiteit niet meer te zien.