Instapaper wordt terug onafhankelijk

Wanneer kleine appjes worden overgekocht door grotere bedrijven, zien ze zichzelf vaak snel geassimileerd, of weer stilletjes afgevoerd. Bij Instapaper, een populaire app om artikels te bookmarken en later te lezen, is dat voor een keer niet zo. Twee jaar nadat het door Pinterest werd opgekocht, komt de app in handen van een nieuw, eigen bedrijf: Instant Paper Inc. In een blogpost legt het team achter Instapaper uit dat de eigenaren het enige grote verschil zullen zijn.

Al hopen we dat er ook privacy-aanpassingen komen. Instapaper is sinds de invoering van de GDPR-regeling namelijk niet meer beschikbaar in Europa. Op Twitter laat het bedrijf weten dat een update er snel moet komen.