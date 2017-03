Intel betaalt miljarden voor Mobileye

15,3 miljard dollar of 64,54 dollar per aandeel betaalt Intel voor het bedrijf dat zich specialiseert in detectiesystemen voor zelfrijdende (of deels autonome) voertuigen. Volgens Reuters is het bedrijf goed voor 70 procent van de markt voor rij-assistentie en anti-aanrijdingssystemen.

Mobileye doet bij het grote publiek mogelijk niet meteen een belletje rinkelen maar het bedrijf is vooral bekend als de leverancier achter de technologie van Tesla's Autopilot, waarmee de wagens op eigen houtje kunnen rijden. Maar die relatie liep stuk na een ongeval met een zelfrijdende Tesla waarbij Mobileye zelf liet verstaan dat het bedenkingen had bij de veiligheid van de technologie.

Voor Intel is het Israëlische bedrijf evenmin een onbekende. Beiden werken momenteel al samen aan een project met veertig zelfrijdende wagens bij BMW. Intussen werken de twee ook samen voor de ontwikkeling van zijn eigen chips die het tegen 2021 wil uitbrengen. Ook HERE (eigendom van BMW, Audi en Mercedes) werkt samen met het overgenomen bedrijf.

Mobileye bestaat sinds 1999 en haalde in 2007 nog een investering van 130 miljoen euro van Goldman Sachs op. Het bedrijf staat sinds 2014 genoteerd op de beurs van New York en heeft een marktwaarde van 10,6 miljard dollar. Het bedrijf heeft zo'n zeshonderd mensen in dienst en haalde in 2016 een nettowinst van 173,3 miljoen euro.

Intel wil met de overname vooral een nieuwe focus vinden nu de gloriejaren van de pc voorbij zijn en de chipmaker maar weinig successen boekte op de markt van tablets en smartphones. Maar het is daarbij niet de enige. Zo nam concurrent Qualcomm in oktober nog NXP over voor 43 miljard euro. Het lijkt er dus op dat de klassieke chipmakers elkaar blijven tegenkomen op weg naar zelfrijdende wagens.