Intel brengt i9-processoren naar laptops

Als opvolger van haar 'Kaby Lake'-reeks van processors kondigt Intel nu de 'Coffee Lake'-reeks aan. Concreet gaat het hier om zes nieuwe chips die laptops prestaties moeten geven die vergelijkbaar zijn met desktopcomputers.

Als topmodel van de nieuwe reeks lanceert Intel de i9-8950HK processor. Dat is de eerste laptopprocessor onder de i9-reeks. De processor is voorzien van zes cores en twaalf threads, wat een kloksnelheid van 4,8 GHz oplevert. Die snelheid is trouwens ook geen harde limiet, de processor kan overclocked worden waardoor die makkelijk in de 5 GHz terechtkomt. Volgens Intel moet de i9 ongeveer 29 procent sneller werken dan de zevende generatie Intel chips. Voor specifieke taken zoals gamen zou er zelfs een verbetering van 41 procent zijn en voor 4k videomontage zou de i9 59 procent betere prestaties moeten leveren.

Naast het 'vlaggenschip' van hun mobiele processoren kondigt Intel ook enkele nieuwe i5, i7 en Xeon-processors aan met als centraal thema 'meer cores'. Waar je vroeger twee cores mocht verwachten voor een i5, zijn dat er nu bijvoorbeeld vier geworden. Alhoewel de prestaties uiteraard iets minder zijn dan de i9, gaat het hier nog steeds om processoren die erg krachtig zijn en mikken op zware gebruikers.

De nieuwe reeks mobiele processoren is ook voorzien van een nieuwe 'Intel 300 Series Chipset' met geïntegreerde Wi-Fi van Gigabit, wat volgens Intel tot een verdubbeling van internetsnelheden kan leiden. Daarnaast zijn de chips ook geoptimaliseerd voor Intel Optane memory. Dat is een technologie die dataopslag sneller maakt, zo komen ook wat oudere harde schijven dichter in de buurt van de snelheden die we tegenwoordig bij SSD's verwachten.

Intel laat nog niet weten wanneer de nieuwe reeks processoren beschikbaar is of hoeveel ze uiteindelijk zullen kosten. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we ze de komende maanden wel verwachten in de nieuwe high-end laptops van bijvoorbeeld Dell, MSI en HP.