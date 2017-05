Intel dicht tien jaar oud lek in chips

De kwetsbaarheid heeft betrekking op de Active Management Technology (AMT), Standard Manageability (ISM) en Small Business Technology (SBT) firmware. Zakenklanten die systemen kopen met VPro-processors, gebruiken die diensten om op afstand grote hoeveelheden computers te bedienen. Volgens Intel heeft het lek geen invloed op consumentenpc's aangezien die geen Vpro-technologie gebruiken. Alle chips sinds de in 2008 geïntroduceerde Nehalemstructuur met Intel manageability firmware vanaf versie zes tot en met versie 11.6 zijn kwetsbaar. Voor versie 6 of na versie 11.6 is er geen probleem.

Volgens onderzoekers is het lek enkel uit te buiten indien de AMT-service aanstaat. Instructies om uit te zoeken of je systeem beïnvloed wordt door het lek en om de kwetsbaarheid te dichten kan je hier vinden.