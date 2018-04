Intel doekt New Devices afdeling op

De divisie werd in 2013 opgericht om zich te focussen op het ontwikkelen van fitness trackers en andere wearables. Ze zou onder meer bezig zijn aan Vaunt smart glasses, een normaal uitziende bril met daarin een kleine laser en een holografische projector, waarmee het toestel beelden rechtstreeks op het netvlies van de gebruiker kan projecteren.

Intel lijkt al langer interesse te hebben in de markt van 'smart glasses'. Zo nam het in 2015 het bedrijf ook Recon over, een maker van slimme brillen. Maar de wearables markt is de laatste jaren pijlsnel de dieperik in gestuikt, en het verkopen van 'smart glasses', zoals Google Glass, blijkt moeilijker dan eerst gedacht.