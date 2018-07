Intel duikt dieper in IoT met eASIC

De chipgigant ziet de overname als een verlengde van zijn activiteiten met FPGA's, waar het actief in is sinds de overname van Altera in 2015.

Intel legt uit dat Field Programmable Gate Array's (FPGA's) vlot programmeerbare toestellen zijn waardoor het mogelijk is om snel een product op punt te stellen en zelfs nadien nog softwarematig bij te sturen. Nadien wordt vaak de stap genomen naar gestructureerde ASIC's, een tussentechnologie tussen FPGA en ASIC. Die laatste laten dan weer toe dat de prestaties en het stroomverbruik worden geoptimaliseerd.

Dat tussensegment is waar eASIC zich op concentreert. Met de overname wil Intel haar klanten vooral een bredere portfolio aanbieden tijdens hun proces van productontwikkeling, specifiek naar spelers die actief zijn in IoT, 4G of 5G.

Het bedrijf hoopt de overname tegen het derde kwartaal af te ronden. Nadien valt het onder de verantwoordelijkheid van Dan McNamara, vicepresident en general manager van Intel's Programmable Solutions Group.