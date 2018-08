Intel koopt start-up rond deep learning

Deep learning mogelijk maken op elk mogelijk platform: dat is de doelstelling van de in Seattle gevestigde start-up Vertex.AI. Intel neemt het bedrijf en het zevenkoppige team over. Ook de oprichters komen mee aan boord van Intel. Hoeveel Intel betaalt delen beide partijen niet mee.

Het Vertex.AI-team zal ondergebracht worden bij het Movidius-team binnen de Artificial Intelligence Products Group afdeling van Intel. Die afdeling ontstond na de overname van Movidius in 2016. Uit een mededeling van Vertex.AI blijkt dat Intel het open source project PlaidML (een framework om deep learning mogelijk te maken, nvdr) zal verder zetten.

De overname kadert binnen de transformatie die Intel noodgedwongen doormaakt. Het bedrijf dat naam en faam maakte rond processors heeft de cruciale trein rond mobiele processors gemist, en is vastberaden om die fout niet meer te malen. Intel zet nu fors in op onderzoek en ontwikkeling rond AI en de impact op computing. Vertex past perfect in die visie want slaat de brug tussen krachtige processors en hoe ze effectief te gebruiken om AI in apps in te bouwen.