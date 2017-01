Intel koopt zich in bij kaartendienst Here

Intel krijgt voor een onbekend bedrag een belang van 15 procent in Here. Het bedrijf gaat tegelijk samen met de kaartendienst real time updates van kaarten voor (hoog)geautomatiseerd rijden onderzoeken.

Here is momenteel hoofdzakelijk in handen van Daimler, BMW en Volkswagen nadat de Duitse autofabrikanten het voor 2,9 miljard dollar overnam van Nokia. Vorige maand namen ook twee Chinese bedrijven en een fonds uit Singapore een gezamenlijk belang van tien procent in het bedrijf.

In september nog maakte het kaartenbedrijf bekend dat het werkt aan nieuwe verkeersdiensten waarbij bestuurders, met behulp van data van andere wagens, de wegsituatie voor hen op de baan kunnen inschatten.