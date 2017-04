Intel Security wordt weer McAfee

McAfee werd zeven jaar geleden overgenomen door Intel voor 6 miljard euro. Vier jaar later werd de merknaam omgedoopt naar Intel Security - onder meer omdat de toenmalige oprichter John McAfee negatief in het nieuws kwam.

In september werd Intel Security verkocht aan investeringsmaatschappij TPG voor zowat de helft van wat Intel ervoor betaalde. Nu kondigt Intel aan dat Thomas Bravo betrokken wordt als extra investeerder. Intel blijft in het bezit van 49 procent van de aandelen. Wel wordt de virusbestrijder afgesplitst als nieuw, zelfstandig bedrijf en krijgt het dus haar oude naam 'Mcafee' terug.

De geruchten over de naamsverandering en afsplitsing deden al langer de ronde. Nu de markt voor thuiscomputers achteruit gaat, is Intel op zoek naar een nieuwe focus. Het bedrijf denkt dat er veel geld te verdienen is met chips voor de cloud en IoT. De chipmaker stapte ook al in de markt van zelfrijdende wagens door Mobileye over te nemen en zette recent nog een onderzoekslabo voor artificiële intelligentie op.