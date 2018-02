Intel stelt voor: een slimme bril met een normaal uiterlijk

De Vaunt is Intels eigen prototype voor een slimme bril. De chipfabrikant kiest bewust voor een andere aanpak dan de ingenieurs die aan de Google Glass werkten. Voorlopig de Vaunt nog in een vroege ontwikkelingsfase, maar ontwikkelaars gaan er nu al mee aan de slag.

Minder cyborg, minder features

Wat meteen opvalt aan het protoype van Intel, is dat de Vaunt zijn drager geen cyborg-look geeft, zoals de Google Glass dat wel deed. Intel wil daarmee de nadruk leggen op subtiliteit. Terwijl de Glass alle informatie op een schermpaneel weergeeft, maakt de Vaunt gebruik van een milde vorm van laserprojectie vanaf de zijkant van de bril, waardoor info rechtstreeks op het glas verschijnt.

Daarnaast is Intels bril ook een stukje lichter. De Vaunt weegt minder dan 50 gram, tegenover de 83 gram van de Google Glass. Intels prototype mist voorlopig wel een aantal features die Glass wel had. Denk daarbij aan de (ietwat controversiële) camera en microfoon van de Glass, de speaker, en het touch-gedeelte waarmee je de bril kon bedienen.

Door het weglaten van het opvallende LCD-paneel van de Glass, zie je enkel je omgeving als je door de brilglazen van de Vaunt kijkt. Tenzij je je expliciet focust op de data die onderaan de glazen verschijnt. Voorlopig heeft Intel nog geen definitieve manier uitgedokterd waarmee gebruikers in interactie met de bril kunnen gaan.

Beter dan een smartwatch?

Intel ziet de wijze waarop haar bril nuttige informatie direct kan weergeven als het belangrijkste verkoopargument. Al doen smartwatches in wezen hetzelfde, terwijl die nooit helemaal zijn doorgebroken bij de consument.

Toch wil Intel het leveren van informatie sneller en beter aanpakken. Bijvoorbeeld bij het bereiden van een maaltijd: volgens Intel kan de Vaunt telkens nieuwe stappen projecteren tijdens het koken, zodat je ongestoord kan blijven verder werken. Intel hoopt dat softwareontwikkelaars, die nu al met de bril aan de slag gaan, precies dat soort toepassingen voor haar bril zullen bedenken.

De Vaunt werkt via Bluetooth, en zal zowel Android- als iOS-toestellen ondersteunen, maar het is nog niet bekend wanneer we een finale versie te zien zullen krijgen.