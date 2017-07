TechCrunch had in november al gemeld dat Intel geen interesse meer had in wearables, na de mislukking van het fitnesshorloge Basis. Volgens CNBC is in november 80 procent van de betrokken medewerkers overgeplaatst en is de afdeling ongeveer twee weken geleden helemaal opgedoekt.

Intel zelf heeft nog niet gereageerd op het gerucht tegenover CNBC, maar de zakenzender merkt op dat het bedrijf wearables al sinds 2014 niet meer heeft vermeld in zijn resultaten.