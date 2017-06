IntellectEU haalt 2 miljoen euro op voor blockchain

Pamica NV, het investeringsbedrijf van Michel Akkermans, investeert 2 miljoen euro in IntellectEU. Dat financiële bedrijf levert onder meer integratiediensten voor de globale financiële markt, met extra aandacht voor SWIFT. Met het extra geld willen de oprichters zich focussen op nieuwe applicaties van blockchain en Distributed Ledger Technologieën (DLT). Het is ook de bedoeling om IntellectEU verder te laten groeien op internationale schaal. Het bedrijfje, opgestart door Dirk Avau en Hanna Zubko, heeft al kantoren in Brussel, Kiev, Lissabon, Mexico City en New York.

Akkermans pompte eerder ook al geld in Rombit, en in fintech start-ups Intix en Connective. Hij wordt na deze investering voorzitter in de Raad van Bestuur van het bedrijf.

IntellectEU bestaat al zo'n tien jaar en levert integraties en ontwikkeling voor grote financiële bedrijven. Recent is daar ook blockchain en Distributed Ledger Technologie bijgekomen. Die laatsten moeten het makkelijker maken om transacties op een veilige en transparante manier te tracken.