Intelligent duikt in de Deense markt

DanDomain, Solido Hosting en Jaynet Group komen in handen van Intelligent, de holdinggroep boven onder meer Combell, Sentia, Openminds en Easyhost. DanDomain zal daarbij nauw samenwerken met Combell. Het bedrijf telt zeventig mensen, 75.000 klanten en heeft een uitgebreide expertise rond hosting en e-commerce met zijn eigen webwinkelproduct. Het merk zal in Denemarken onder eigen naam blijven bestaan.

Solido Hosting en Jaynet Group focussen zich op meer complexe oplossingen voor het enterprise-segment. Zij worden omgedoopt tot Sentia. Door de drie bedrijven over te nemen wordt Intelligent meteen de grootste hoster van Denemarken.

De keuze voor Denemarken is logisch legt Jimmy Cappaert, business developer bij Intelligent uit. "De Deense markt is heel interessant omdat ze fel op die van België en Nederland lijkt qua grootte en cultuur."

Hoewel het nog te vroeg is voor concrete plannen, is Denemarken ook een interessante uitvalsbasis voor toekomstige klanten en overnames in Scandinavië. Vandaag heeft DanDomain al klanten in zijn buurlanden, maar het bedrijf focust hoofdzakelijk op Denemarken. Met de drie overnames wordt het bedrijf wel meteen marktleider in het land.

Overnamestrategie

Voor Intelligent zijn overnames deel van de strategie. Het doet dat onder meer met groeikapitaal van het management en van Waterland Private Equity. Dit jaar alleen al nam het HostingXS en Byte in Nederland en het Belgische Openminds over. Het bedrijf wil een van de grootste Europese hostinggroepen worden en zet na eerdere overnames in Nederland nu ook voet aan wal in Noord-Europa. Dat moet op termijn synergie opleveren.

"Technologie die je zelf ontwikkelt is meteen voor tienduizenden in plaats van honderden klanten beschikbaar. Dat maakt dat je ook sneller kan ontwikkelen," zegt Cappaert. In totaal telt de Intelligent Group met de overnames nu zo'n 550 mensen, goed voor een verwachte geconsolideerde omzet van 95 miljoen euro in de drie landen.

Expertise

Ook de lokale kennis, onder meer rond e-commerce bij DanDomain, speelt mee. "Er zit ook veel expertise bij de bedrijven die we nu overnemen die bij ons nog niet aanwezig is, en vice versa. We hebben veel punten gevonden waar we elkaar kunnen versterken en dat zal de komende jaren ook gebeuren."

De Deense poot van Intelligent krijgt ook zijn eigen managementteam. De kmo-afdeling van de groep wordt er geleid door Ronnie Bach Nielsen, tot nu toe ceo van DanDomain. Enterprise, binnenkort Sentia Denemarken, komt onder de vleugels van Michael Meister die Jaynet leidde.

Jonas Dhaenens, ceo van Intelligent, werd in mei door Data News verkozen tot ICT Personality of the Year. Lees hier het interview met hem.