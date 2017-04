Internetgebruik Android nu ook groter dan Windows

Uit StatCounter's jaarlijkse rapport over internetgebruik blijkt dat Android nu 's werelds meest populaire besturingssysteem is. Internetgebruik vanaf dat platform is op dit moment een fractie groter dan van het vroeger onaantastbare Windows besturingssysteem.

Het is daarmee nog maar eens duidelijk hoe onze computergewoonten veranderen. Dat er meer toestellen Android draaien dan Windows zat er al langer aan te komen. Jaarlijks worden er meer dan een miljard Android-toestellen verkocht, terwijl er zo'n 200 miljoen Windows-pc's per jaar worden verscheept. Voor het eerst blijkt nu ook dat wij met zijn allen die mobiele toestellen op Android meer gaan gebruiken om op het internet te surfen. In rijkere landen gaan mensen hun mobiele data meer gebruiken nu er op meer plekken 4G is, terwijl in ontwikkelingslanden de mobiele telefoon meestal de eerste en enige manier is om op het web te komen. Android, dat veruit het grootste mobiele besturingssysteem vormt, is daarvan de belangrijkste begunstigde.

StatCounter's cijfers geven echter een licht vertekend beeld. De dienst gebruikt trackers die op 2,5 miljoen websites staan en het is daarmee een van de belangrijkste trackers voor webbrowsergebruik. De tracker houdt evenwel geen rekening met apps. Wie dagelijks de Facebook-app op zijn smartphone gebruikt, zou dus niet in de statistieken terecht komen, en daardoor wordt mobiel tracken van bijvoorbeeld iOS moeilijker. Anderzijds betekent het wel dat Android, puur op de traditionele browser in uw smartphone, nog altijd vaker gebruikt wordt dan Windows.