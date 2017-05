Interxion meldt meer omzet, winst en gefaciliteerde datacenterruimte

De gefaciliteerde datacenterruimte nam toe met 3.300 vierkante meter dit kwartaal tot een totaal van 114.100 vierkante meter. De omzetgenererende datacenterruimte nam toe met 2.600 vierkante meter tot een totaal van 89.800 vierkante meter.

De bezettingsgraad aan het einde van het kwartaal bedroeg 79%. Gedurende het eerste kwartaal voltooide Interxion de volgende uitbreidingen: 1.300 vierkante meter in Amsterdam, 600 vierkante meter in Marseille, 1.100 vierkante meter in Parijs, en en 300 vierkante meter in Kopenhagen.