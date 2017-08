Investeerder wil Kalanick uit bestuursraad Uber

Het gaat om Benchmark Capital dat eist dat Kalanick vertrekt en dat hij verzaakt aan zijn recht om drie zetels in de raad van bestuur in te vullen. Het investeringsbedrijf bezit 13 procent van de aandelen in Uber en 20 procent van de stemmen, goed voor een bedrag van 9 miljard dollar (gebaseerd op een geschatte waarde van 68 miljard dollar voor Uber).

In de klacht argumenteert Benchmark Capital dat Kalanick een aantal wandaden heeft verborgen voor de raad van bestuur. Zo was het Kalanick die het aantal zitjes optrok van 8 tot 11, waarbij hij de postjes mocht invullen.

Maar sindsdien is ook bekend dat Waymo (Alphabet) het bedrijf aanklaagt voor het stelen van bedrijfsinformatie, moesten verschillende topmensen opstappen omwille van de cultuur van seksuele intimidatie binnen het bedrijf en was er wangedrag door Kalanick en anderen bij de afhandeling van een verkrachtingszaak met een Uber-chauffeur in India.

Benchmark stelt dat het Kalanick nooit toestemming zou hebben gegeven voor de extra zetels had het van bovenstaande wandaden geweten. Dat hij de feiten zo slecht heeft aangepakt maakt dat de investeerder nu wil dat Kalanick het schip volledig verlaat.