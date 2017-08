Investeerders gooien met geld naar Tesla

De bedoeling was dat het bedrijf van Elon Musk anderhalf miljard dollar zou ophalen via obligaties die acht jaar lopen. Maar volgens documenten bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC, die Reuters kon inkijken, is er in totaal 1,8 miljard opgehaald. Ook de rente op die obligaties zou 5,30 procent bedragen waar het eerst over 8,25 procent ging.

Het was voor Tesla de eerste keer dat het obligaties uitgaf. Met het geld wil Tesla de productie van zijn Model 3 financieren. Die wagen wordt een pak goedkoper dan zijn voorgangers en moet daarbij een veel groter publiek aanspreken. Al gaat het in praktijk nog steeds om een stevige aankoopprijs van rond de 35.000 dollar.

De plannen zijn om volgend jaar een half miljoen wagens te produceren. Dat is zes keer meer dan wat het bedrijf in 2016 produceerde. De wagen moet er bovendien voor zorgen dat Tesla eindelijk winstgevend wordt.