Investeerders vragen Trump om start-upvisum niet te schrappen

Het gaat om de zogenaamde International Entrepreneur Rule, een regeling waardoor buitenlandse ondernemers gemakkelijker een Amerikaans visum kunnen krijgen wanneer ze naar de VS komen om een bedrijf op te richten.

De regel werd ingevoerd onder de vorige president Obama en werd normaal gezien begin dit jaar van kracht. Onder Trump, die een streng immigratiebeleid wil voeren, werd de regel eerst uitgesteld tot maart 2018. Maar intussen zijn er plannen om het soepele visumbeleid voor ondernemers helemaal te schrappen.

Dat is niet naar de zin van investeringsbedrijven die naar eigen zeggen drie jaar lang hebben samengewerkt om de regeling in orde te krijgen. Zestig van hen wijzen Trump er op dat de regeling het net mogelijk maakt om ondernemers aan te trekken en jobs in de VS te creëeren, in plaats van in het buitenland. Ze vragen de president om de procedure alsnog vanaf maart 2018 mogelijk te maken.