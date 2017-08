IoT startup Zingbox krijgt 22 miljoen dollar kapitaalinjectie van Dell

Het kapitaal zal door Zingbox worden gebruikt om het personeelsbestand te vergroten, haar producten te verbeteren en zijn marktaandeel te vergroten aldus Zingbox CEO Xu Zou,

IoT Guardian maakt gebruik van machine-learning technologie en heeft een 'deep grip' van de persoonlijkheid van elke IoT-apparaat, zo meldt Zingbox. De oplossing is ontworpen dat er altijd communicatie plaatsvindt van naar en van elk apparaat. Daarbij wordt gekeken naar afwijkingen in gedrag en er zijn waarschuwingen voor verdacht gedrag binnen het systeem. Deze oplossing is bijvoorbeeld interessanr voor ziekenhuizen, retailers en IoT-bedrijven.

Andere startende ondernemingen in de portefeuille van Dell Technologies Capital zijn Cylance, Big Switch Network, Zscaler en MongoDB.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.