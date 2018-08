iPad ontploft in Amsterdamse Apple Store

De ontploffing zorgde niet voor brand of rook, maar er kwam wel een stof vrij. Volgens verschillende Nederlandse media werd de iPad na de ontploffing meteen in een bak zand gelegd. Nadien werden drie medewerkers met ademhalingsproblemen geholpen en werd de winkel nadien geventileerd.

Details over de oorzaak zijn er niet. Vooralsnog lijkt het om een alleenstaand geval te gaan. Al merkt 9to5mac.com op dat het al de derde keer is dat iets gelijkaardig voorvalt. Zo ontplofte begin januari de batterij van een iPhone 6S Plus in de Apple Store van Zurich. Kort nadien gebeurde hetzelfde in Valencia. Al zijn er geen vermoedens dat de drie gevallen aan elkaar zijn gelinkt.