iPhone-verkoop valt tegen, maar de X scoort

De technologiereus verkocht 77,3 miljoen iPhones, 1 procent minder dan een jaar geleden in dezelfde periode. De gemiddelde verkoopprijs was echter hoger dan waar analisten op hadden gerekend, wat duidt op goede prestaties van de iPhone X. Apple meldde geen cijfers over de individuele verkoopprestaties van iPhonemodellen.

De totale kwartaalopbrengsten van het bedrijf uit Cupertino kwamen uit op 88,3 miljard dollar. Dat komt neer op een stijging van 13 procent. De nettowinst steeg van 17,9 miljard tot 20 miljard dollar.

Voor het lopende kwartaal voorspelde Apple een omzet van 60 miljard tot 62 miljard dollar. Kenners rekenden gemiddeld op een omzet van bijna 66 miljard dollar. De lagere verwachtingen weerspiegelen geluiden die al rondzongen over een teleurstellende vraag naar de drie nieuwste modellen van de iPhone.