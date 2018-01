iPhone X best verkochte smartphone tijdens eindejaarsperiode

De verkoop werd gedreven door de vraag naar upgrades via operatoren. Hier kunnen klanten de betaling van het toestel vaak spreiden over meerdere maanden. In totaal werden er in het vierde kwartaal 29* miljoen exemplaren van de iPhone X verscheept, 7 miljoen daarvan gingen naar China.

"De prestaties van de iPhone X zijn indrukwekkend voor een apparaat met een prijs van 999 dollar, maar ligt iets onder de verwachtingen van de industrie", zegt Ben Stanton, analist bij Canalys.

"Apple worstelde begin november met leveringsproblemen, maar bereikte eind november en in december een enorme stijging van de productie. Dit hielp het tegen het einde van het kwartaal de vraag in sommige markten te voldoen en zelfs te overtreffen. Een groot voordeel voor Apple is dat klanten steeds meer de restwaarde van hun oude smartphones realiseren, door te kiezen voor inruilprogramma's om de hoge prijs van de iPhone X te compenseren. Maar dat grote prijskaartje en de splitlanceringsstrategie van Apple hadden nog steeds een impact, en zendingen waren niet de snelste ooit voor een iPhone."

De iPhone SE, 6s, 7 en 8-modellen van Apple zijn ook in het vierde kwartaal goed verscheept. De oudere handsets zijn nog steeds populair bij iPhone-gebruikers die op zoek zijn naar waar voor hun geld. "Apple kijkt naar de beste prestaties tot nu toe, en dat allemaal dankzij de enorme veranderingen die het in het derde kwartaal in zijn portfolio heeft aangebracht", zei Canalys-analist TuanAnh Nguyen.

"Deze strategie heeft het risico van Apple afgedekt tijdens het upgraden van de iPhone, zowel qua ontwerp als gebruikerservaring. Hoewel nieuwe technologieën, zoals Face ID en bezelloze beeldschermen, het prijskaartje van 999 dollar kunnen rechtvaardigen en concurrerend kunnen blijven met Samsung, Huawei en Google, kan Apple door een grotere portfolio zijn algemene doelstellingen voor zendingen behalen en zijn marktleiderschap beschermen in het premiumsegment. "

In samenwerking met Dutch IT-Channel.