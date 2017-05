Irisscan Samsung Galaxy S8 makkelijk te misleiden volgens Duitse hackers

Samsung beweert op zijn website dat de irisscan "tot de veiligste methodes behoort om je smartphone te vergrendelen en de inhoud veilig voor jezelf te houden" want "de patronen in je irissen zijn uniek en haast niet te vervalsen", dat blijkt volgens de Chaos Computer Club echter niet helemaal te kloppen.

In een video laten de goedaardige hackers zien hoe ze met een digitale Sonycamera een infraroodfoto nemen van iemands ogen. Een foto vanop middellange afstand is al voldoende. Nadien wordt het beeld uitgesneden op een laserprinter, ironisch genoeg geven laserprinters van Samsung het beste resultaat. Vervolgens wordt er een contactlens op de iris geplaatst om het uitgeprinte oog de nodige kromming te geven en de S8 wordt probleemloos ontgrendeld. "Als je belang hecht aan de data op je telefoon en je de telefoon mogelijk wil gebruiken voor betalingen, is de traditionele pincode gebruiken een veiligere aanpak dan het gebruik van lichaamskenmerken als authenticatie", aldus Dirk Engling, woordvoerder van de CCC, in een statement.

Samsung laat in een reactie aan de Korea Herald weten dat ze de hack onrealistisch vinden. "Je hebt een camera nodig dat infraroodlicht kan opvangen, die zijn niet langer beschikbaar op de markt. Je moet ook een foto van de iris van de gebruiker nemen en zijn smartphone stelen. Het is moeilijk voor het hele scenario om in de realiteit plaats te vinden", aldus een woordvoerder van Samsung.