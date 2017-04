Ironwolf stopt 10 TB in een harde schijf met betere monitoring

Opslagmaker Seagate denkt dan wel aan hard disk drives van 16 terabyte, voorlopig is zijn grootste NAS-aanbod er eentje van 10 TB, wat voor thuisgebruik toch al een vrij stevige capaciteit is. De harde schijf is geoptimaliseerd voor NAS-toestellen en komt met drie jaar garantie, onder meer omdat Seagate vertrouwen heeft in zijn eigen constructie en het zogenaamde Ironwolf Health Management systeem. Standaard hebben de meeste NAS-schijven een twintigtal testen aan boord die werken via algoritmes, maar er is geen standaard definitie van hoe die werken. De ene fabrikant regelt dat anders dan de andere, en vaak krijg je pas waarschuwingen wanneer het al (bijna) te laat is. Vandaar de nieuwe tools.

Het Ironwolf Health Management systeem voor Synology DiskStation NAS-toestellen checkt zo'n 200 parameters, "en wij weten wat die betekenen," aldus de Seagate-medewerker op de CeBIT vloer. "Je kan dus automatische of manuele tests doen op al die parameters, en zo zie je of je een probleem hebt, maar ook of er een probleem zit aan te komen." De Pro-versie van het toestel komt bovendien met twee jaar toegang tot Seagate's Data Recovery Services, die je ook als verzekering per schijf kunt aankopen. Gebeurt er dan toch iets, kan wordt je schijf zonder extra kost verscheept naar Seagate's Data Recovery laboratoria.

Ironwolf schijven zijn al even op de markt en ze komen in meerdere versies. Het standaardmodel is voor thuis-NAS'en, en de Ironwolf Pro is gemaakt voor kleine bedrijven. Capaciteit voor de standaardschijven gaat van 1 tot 10 TB, waarbij bijvoorbeeld het Health Management systeem beschikbaar is voor schijven vanaf 4 TB.