Is Elon Musks vlammenwerper legaal in België?

Twee jaar geleden besloot Elon Musk, na een frustrerende autorit in de file, om een nieuw bedrijf op te starten, The Boring Company. De bekende zaakvoerder bedacht een manier waarop metrolijnen verbeterd kunnen worden door kleinere en efficiëntere tunnels te boren. In afwachting op een doorbraak van het project, besloot Musk om alvast vlammenwerpers online te verkopen.

Ondertussen doen er op sociale media wilde filmpjes de ronde van de CEO van Tesla en SpaceX die voor de camera wild tekeer gaat met zijn vurige gevaarten. Voor 500 dollar is Musks vuurspuwer de uwe, want The Boring Company levert ook naar België. Nu restte ons de prangende vraag: 'zijn dergelijke vlammenwerpers wel legaal in ons land?'

De wapenwet

In de Verenigde Staten is de wetgeving rondom vlammenwerpers erg duidelijk. Het Amerikaanse 'Bureau of Alcohol, Tobacco en Firearms' stelt dat de vuurstraal van vlammenwerpers maximaal drie meter lang mag zijn, anders wordt het beschouwd als een illegaal wapen. De vlammenwerper van The Boring Company beantwoordt aan die vereiste, en dat maakt hem alleszins in de VS volledig gewettigd. Of om het met de woorden van Elon Musk zelf te zeggen: "Max fun for least danger".

In België zit de regelgeving omtrent dergelijke vuurspuwers minder duidelijk in elkaar. Data News ging daarom ten rade bij de politiezone Gent. "Brandwapens worden beschouwd als verboden wapens", stelde Matto Langeraert, woordvoerder van de politiezone Gent. "Dat impliceert dat alle mogelijke handelingen verboden zijn volgens de Belgische wapenwet. Denk aan: bezit, gebruik, verkoop, aankoop, en vervoer van brandwapens."

Brandwapens

Bovenstaande redenering vertelt echter niet het volledige verhaal, omdat ze ervan uitgaat dat Elon Musks vlammenwerper per definitie onder de categorie 'brandwapen' valt. Langeraert verduidelijkte daarom wat onze wetgeving precies onder een brandwapen verstaat:

"Elk wapen of elk stuk munitie dat in de eerste plaats is ontworpen om objecten in brand te steken, of brandwonden toe te brengen aan personen via inwerking van vlammen, hitte of een combinatie daarvan, voortgebracht door een chemische reactie van een op een doel gebrachte stof."

Bunsenbranders en onkruidverdelgers

Dat klinkt als de definitie van een vlammenwerper, zoals die al gebruikt wordt sinds Wereldoorlog I. Elon Musk daarentegen, heeft zijn vlammenwerper niet meteen laten ontwerpen om mensen in brand te steken. De man beschrijft het product als 'een sfeerbrenger op feestjes', een soort van gadget.

Een belangrijke vraag is dan ook: wanneer worden dergelijke voorwerpen beschouwd als zijnde 'ontworpen als wapen'? De politiewoordvoerder verduidelijkte: "De term 'als wapen ontworpen' kan worden bewezen, van zodra een tuig wordt gebruikt door reguliere troepen, zoals legereenheden."

Musks kleine vlammenwerper is niet meteen geschikt voor militaire doeleinden, waardoor hij eerder in dezelfde categorie belandt waartoe ook bunsenbranders en onkruidverbranders behoren. Het zou dus geen enkel probleem mogen zijn om dergelijke vuurspuwers in huis te halen. Al kan je wel beter spreken over Elons Musks 'bunsenbrander', in plaats van 'vlammenwerper'.