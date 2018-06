ISPPC vernieuwt opslaginfrastructuur met Proximus en NetApp

De ISPPC heeft een "omvangrijk contract" aan Proximus toegewezen, samen met NetApp. Het exacte bedrag wil het ISPPC niet kwijt. Het gaat om twee nieuwe MetroCluster-oplossingen van NetApp, inclusief een storage area network (SAN) in full flash van 200 TiB en een NAS van 350 TiB. Die oplossingen worden geïnstalleerd op twee verschillende sites van de ISPPC; uiteraard met het oog op hoge beschikbaarheid en een optimale load balancing. Daarnaast komt er nog een back-upsysteem op een derde site.

'Grootste Waalse NetApp-project in gezondheidszorg'

De intercommunale is in de regio Charleroi een belangrijke speler in gezondheidszorg. Ze omvat onder meer het CHU (Centre Hospitalier Universitaire) van Charleroi, openbare ziekenhuizen, polyklinieken, rusthuizen, kinderdagverblijven en hulpcentra voor jongeren. "Dit contract omvat ook het beheer en de ondersteuning van de infrastructuur gedurende drie jaar. Dit vormt alles tesamen het grootste NetApp-project in de sector van de gezondheidszorg in Wallonië", aldus Raymond Pierre, account manager bij NetApp BeLux.

Dit nieuwe contract kadert in de volledige vervanging van de opslag- en archiveringsinfrastructuur van de ISPPC, die voordien door een andere leverancier werd beheerd. "Het opslagplatform zal niet alleen het werk van de medewerkers, het verzorgend personeel en de diensten ten goede komen, maar zal ook dienst doen als digitaal platform waarop in de toekomst andere diensten kunnen worden aangeboden, zoals geconnecteerde medische apparaten, opvolging van de patiënten en uitwisseling van gegevens", zegt Jean-Pierre Binon, ICT-directeur van de ISPPC.

"Zo kunnen we evolueren naar real-time geneeskunde", voegt Frédéric De Wallens, account executive bij Proximus daar nog aan toe: "denk aan het verbeteren van het dagelijkse beheer van gegevens, weten waar de geconnecteerde voorwerpen zich precies bevinden en, bovenal, het gebruik ervan vereenvoudigen."