Israël verzet zich tegen licentiepolitiek van Microsoft

Momenteel heeft het land een overeenkomst waarbij het zo'n 27 miljoen Shekel (23,7 miljoen euro) per jaar betaalt voor Windows, Office- en serversoftware voor ministeries en overheidsdiensten.

Volgens Reuters heeft het ministerie van financiën van het land laten weten dat Microsoft de licentieovereenkomst wil aanpassen waardoor het de software niet langer koopt, maar huurt. Onder die nieuwe voorwaarden zou de prijs ook verdubbelen en gaat er data naar de cloud, zaken die Israël liever niet heeft.

"Dit zal overheden aanmoedigen om hun nood voor technologie van Microsoft te herbekijken of over te stappen naar alternatieven", aldus het ministerie. Al lijken er momenteel geen plannen om af te stappen van Windows, alleen om niet mee te gaan in het huur- en cloudmodel van Microsoft. Het softwarebedrijf zelf geeft geen commentaar tegenover Reuters.