Israëlische berichtendienst moet Facebook's Workplace verbeteren

Redkix bestaat een drietal jaar en wil e-mail en groepsgesprekken stroomlijnen. Zo ondersteunt het Exchange, Office 365 en Google Apps en breidt het emails en chatgesprekken uit met extra functies. Het bedrijf werd opgericht door Oudi en Roy Antebi (zie foto)

Facebook is van plan het bedrijf onderdeel te maken van Workplace, de zakelijke variant van Facebook die het in 2016 lanceerde en concurreert met Yammer en Slack. Hoeveel het bedrijf betaalt voor de overname is niet bekend, maar volgens een bron van Reuters gaat het om 'minder dan 100 miljoen dollar'.

Redkix heeft kantoren in Tel Aviv en Californië en haalde (afhankelijk van de bron) 17-20 miljoen dollar op van onder meer Salesforce Ventures, Wicklow Capital, SG VC en Ori Sasson. Volgens Recode zou ook David Marcus, de voormalige topman van Facebook Messenger en nu binnen het bedrijf actief met blockchain, in het verleden geïnvesteerd hebben in het bedrijf.