IT-bedrijf rekruteert studenten met eigen virtueel spel

Vanaf 26 september kunnen studenten zich registreren om te starten met het virtuele spel DevoGame. Ze krijgen exact een uur de tijd om te voorkomen dat hackers inbreken op de servers van een denkbeeldige universiteitscampus. Slagen ze daarin, dan mogen ze naar de tweede ronde. Daarin krijgen teams van twee tot zes studenten uit België, Frankrijk, Duitsland en Nederland tijd tot 19 november om een voorstel uit te werken die een technologische revolutie zou kunnen betekenen voor de universiteitscampus.

Per land mogen twee teams door naar de derde ronde. De acht overblijvende teams mogen in Parijs hun project voorstellen aan een professionele jury. Het winnende team mag uiteindelijk naar Las Vegas om er hun project te promoten op technologiebeurs CES.

'Alternatieve rekruteringstrategie slaat aan'

DevoGame is aan zijn tweede editie toe. Vorig jaar vond de wedstrijd exclusief in Frankrijk plaats en schreven zich 80 teams uit 42 verschillende scholen in. Door de wedstrijd slaagde Devoteam Frankrijk erin dubbel zoveel studenten aan te werven als het jaar voordien. Dat is meteen ook de reden waarom de wedstrijd nu in vier landen tegelijk plaatsvindt.

"We zijn voortdurend op zoek naar extra mensen, maar heel wat bedrijven vissen in dezelfde vijver", aldus Jan Dillis, HR & Marketing Director bij Devoteam België. "Net afgestudeerde studenten met IT-skills hebben de jobs voor het uitkiezen. Daarom is het belangrijk aan te tonen dat je als werkgever heel wat te bieden hebt. DevoGame is voor ons dan ook een manier om jong talent warm te maken voor een carrière bij Devoteam. We dagen hen uit om ons te tonen wat ze in hun mars hebben. In Frankrijk slaat deze alternatieve rekruteringsstrategie alvast aan, nu willen we zien of het ook in België werkt."